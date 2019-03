Стефан Илчев е победителят в петия лайв на „Като две капки вода“. Певецът направи нов запомнящ се женски образ с тийн идола Бритни Спиърс, сребърен костюм и песента I was born to make you happy. „Заради теб започнах да харесвам Бритни Спиърс!“, каза Фънки на Стефан.

Снимки от пети лайв на „Като две капки вода“ може да разгледате ТУК

Култови парчета, убедителна актьорска игра и запомнящи се визии отбелязаха петия лайв на „Като две капки вода“. „Тази вечер най-големият глас в българските рок и поп музика успя да пресъздаде най-високия глас в България!“, заяви специалният гост на журито Велизар Соколов-Заки, след появата на Дичо като Дони.

„Имах огромния късмет да изпея няколко песни с Боби Кимбъл, който беше специален гост на „Златния Орфей“. Не съм вярвала, че ще имам такава възможност и че след години ще мога да опитам да го имитирам“, разказа Петя Буюклиева минути преди да се качи на сцената като вокал на група TOTO. Въпреки че Мария Илиева сподели голямото си притеснение от срещата с едно от най-провокативните амплоа на Мадона, тя спечели адмирациите на жури и публика с въздействаща актьорска игра.

„Мразя това парче!“, категоричен беше на свой ред Папи Ханс за превъплъщението си в Джейсън Деруло. Малко по-късно прогнозите за лошо представяне с този образ претърпяха обрат с бурни аплодисменти и комплименти от съдийската маса. Деси Добрева подкрепи мотото на живота си с песента на Глория Гейнър I will survive, която изправи на крака с класическо диско настроение публиката в зала.

След като Бутонът на късмета върна Милко Калйджиев към руската школа, той промени коренно тембъра си за Владимир Висоцки, показвайки емблематични детайли от поведението на руския актьор. ТИТА направи истинско шоу на финала на вечерта с представянето на образите на Cardi B и Бруно Марс. „Не успяхме да разберем дали това си ти или Cardi B“, заяви Хилда, докато съдийското трио отправи похвали към гримьорския екип.

Юлиан Вергов, който гледа шоуто от първите редове заедно с дъщеря си Алена, получи специална покана от продуцента на шоуто – Магърдич Халваджиян, да се включи в журиращия екип. Звездата на „Откраднат живот“ шеговито попита дали саморазправата с водещите е позволена, а след това прие поканата за участие в една от предстоящите вечери.

Следващата седмица Дичо ще запее за първи път оперна музика с Андреа Бочели, а Петя Буюклиева ще опита фолклорните висини с Валя Балканска. Папи Ханс ще бъде световната звезда Тейлър Суифт, а ТИТА ще трябва да се справи с Краля на попфолка – Азис. Мария Илиева ще провокира публиката с Веско Маринов, а Деси Добрева ще замени диското с Rammstein. Милко Калайджиев ще трябва да вземе ценни колеги от Papi Hans, за да се справи с неговия образ и песента „Суперпалав“. Победителят за вечерта Стефан Илчев получи образа на вокала на култовата хрупа Bon Jovi.

Не пропускайте „Като две капки вода“ в понеделник вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата на предаването , официалния Instagram и сайта на шоуто за актуални новини. За повече видео материали следете канала на „Като две капки вода” във Vbox7.com, а целите епизоди на предаването може да гледате в NOVA PLAY.