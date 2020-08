Ясна е селекцията за 17-то издание на международния фестивал за късометражно кино - IN THE PALACE International Short Film Festival. Общият брой филми е 128 и копродукции от 38 държави.

Сред участниците тази година са режисьорът Kristóf Deák от Унгария, който през 2017-а печели Оскар с късометражния си филм „Sing”. На фестивала той идва с Best Game Ever / Най-яката игра.

В рамките на IN THE PALACE ще бъде показан и спечелилият Берлинале късометражен филм Filipiñana / Филипинка на режисьора Rafael Manuel, както и игралният филм Anna / Анна на Dekel Barenson, който беше селектиран в Кан и получи номинация за БАФТА. Също така зрителите ще могат да видят филма The Last Image of Father / Последната снимка на татко на сръбския режисьор Stefan Djordjevic. Филмът спечели наградата за късометражен филм в Локарно.

Зрители стават жури на IN THE PALACE International Short Film Festival

„Изключително сме доволни от селекцията, въпреки че за поредна година ни беше адски трудно и с всяка следваща става все по-трудно, защото нивото на филмите, се вдига и по заглавията се вижда какви филми искат да са част от фестивала. Тази година заявките бяха над 3000“, споделя повече за селекцията Цанко Василев, директор на фестивала.

За изданието тази година:

В Оскар квалифициращия конкурс (конкурс „Сребърна принцеса“ / Silver Princess Competition) ще се състезават 53 филма, като от тях:

31 чуждестранни игрални;

15 чуждестранни анимации;

7 български – 4 игрални и 3 анимации.

В конкурса за документално и експриментално кино ще се състезават 16 филма, като от тях:

11 документални;

5 експериментални.

В студентския конкурс ще се състезават 28 филма, като от тях:

18 игрални (2 български);

10 анимации.

Като паралелни програми фестивалът ще покаже 10-те номинирани и наградени с Оскар късометражни филми за 2020-а година. От тях 5 анимации и 5 игрални. Както и няколко програми Ново късометражно българско кино, където ще бъдат показани 21 български филма.

FILMER FORGE: Професионалната програма на IN THE PALACE International Short Film Festival

IN THE PALACE International Short Film Festival ще се проведе от 15 до 22 септември във Фестивален и конгресен център - Варна. С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражени филми.

Билети можете да намерите тук.

Фестивалът се реализира с медийната подкрепа на NOVA.