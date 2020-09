Есенното издание на София Филм Фест ще срещне за първи път публиката в София с пет нови български игрални филма. Прожекциите са планирани за периода 5-9 октомври в кино Люмиер Лидл.

Иван Юруков представя режисьорския си кинодебют „До последния каприз” („Till the Final Caprice“) на ексклузивна прожекция на 5 октомври 2020 г.

Есенното издание на 24-тия София Филм Фест стартира с най-новия филм на Милчо Манчевски „Върба”

„Дани. Легенда. Бог“ („Danny. Legend. God.“) e пълнометражният дебют на независимия продуцент, режисьор и сценарист Явор Петков – премиерата на филма е предвидена за 6 октомври 2020, от 19:30 часа. Главната роля във филма е поверена на Димо Алексиев .

На 7 октомври е премиерата на още един дебют - „Шибил“ („Shibil“) на режисьора и сценарист Никола Бозаджиев. Пресъздадена е една легендарна любовна история, описана в едноименния разказ на майстора на българското слово Йордан Йовков.

Най-новият филм на Иван Черкелов „Не влизай в пререкание с персонала на банята“ („Do Not Argue with the Staff at the Baths“) ще бъде представен за първи път на голям екран в София в кино Люмиер Лидл на 8 октомври 2020.

Силвия Петкова и Юлиян Вергов са в главните роли в режисьорския дебют на Бо Калинов „Пепел върху слънцето“ („Ashes over Sun“), чиято премиера е на 9 октомври 2020, от 19:30 часа. Филмът е създаден по книгата на д-р Златимир Коларов „Illusio Magna”, базирана на истински случай от преди 50 години. В актьорския екип влизат още Анастасия Лютова, Ники Илиев, Ирини Жамбонас, Ники Станоев, Павел Поппандов и др.

Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столична община в партньорство с Министерство на културата, Националния филмов център и Националния дворец на културата, с подкрепата на програма Творческа Европа MEDIA на Европейския съюз, национални и чуждестранни културни институти, спонсори, партньори и приятели.

NOVA е медиен партньор на 24-тият София Филм Фест ЕСЕН.