Сериалът на NOVA „Отдел Издирване“ получи ново международно признание. Криминалната поредица спечели отличието за най-добър сериал за 2021 година на Мадридския филмов фестивал. Форумът е сред най-престижните в Европа и в него ежегодно участват влиятелни европейски кинотворци. Той също така е един от квалифициращите фестивали за най-големия сайт за кино IMDb.

„Успехът на криминалната продукция е следствие на дългогодишния ангажимент на Нова Броудкастинг Груп да подкрепя развитието на българската филмова индустрия и да работи за утвърждаване на нейния авторитет на международните пазари“ – заяви Дирк Геркенс, главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп и директор „Програмиране, продукция и рекламни продажби“ на Юнайтед Медия.

„Отдел Издирване“, който се разпространява на международните пазари със заглавието „The Hunt for Salamander“, вече има редица награди, последната от които също за най-добър телевизионен сериал за 2021 година от Международния филмов фестивал в Буенос Айрес. Премиерата на оригиналната авторска продукция извън България се състоя на фестивала „SERIES MANIA” в Лил (Франция) през август тази година.

За „Отдел Издирване“

„Отдел Издирване“, който бе акцент в пролетния телевизионен сезон на NOVA през 2021 г., е с интересен и многопластов сюжет, заплетен около мистериозно убийство, довело до трагедия с драматични последици в живота на инспектор Камен Петков и бившата му съпруга – старши комисар Ралица Петкова. Сериалът проследява и необичайни криминални случаи, засягайки значими общочовешки теми като безусловната родителска обич, възмездието, жестокостта, отмъщението и прошката. Образите на героите са магнетични и ярки, предизвикващи противоречиви емоции у зрителите.

Международна премиера за сериала „Отдел Издирване“ във Франция

Зад продукцията стои опитен екип от професионалисти и впечатляващ каст, включващ едни от най-талантливите и известни български актьори с редица роли в киното и театъра: Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Христо Петков, Елена Телбис, Пламен Димов, Иван Бърнев, Весела Бабинова, Койна Русева и др. Към тях се присъединява и хърватската звезда Ива Михалич. Сериалът „Отдел Издирване“ е създаден по идея на сценариста Александър Чобанов. Режисьори са добре познатите с работата си по едни от най-успешните български продукции в последните години Димитър Димитров и Виктор Божинов. Музиката към серийния филм е специално създадена от Максим Ешкенази. Изпълнителен продуцент на „Отдел Издирване“ е Александър Христов (Albion Films).

Награди:

VEGAS MOVIE AWARDS - AWARD WINNER / BEST WEB/TV SERIES – Award of Merit / Monthly Edition – October 2021

FLICKFAIR FILM FESTIVAL - AWARD WINNER / BEST TV SERIES IN VIEWERS` CHOICE CATEGORY / Monthly Edition – September 2021

AMERICAN FILM AWARD - AWARD WINNER/BEST EPISODIC / 10th Online Annual Edition

NEW YORK FILM AWARDS - AWARD WINNER / BEST ENSEMBLE, BEST CINEMATOGRAPHY to Boris Slavkov/ Monthly Edition – August 2021

ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

FILM CON AWARDS - AWARD WINNER/ BEST PICTURE, BEST ORIGINAL STORY to Alexander Chobanov / Monthly Edition – September 2021

LOS ANGELES FILM AWARDS (LAFA) - AWARD WINNER /BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

ISTANBUL FILM AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021 / Nominated for Golden Star Awards Annual Gala, May 2022, Istanbul

ROME INTERNATIONAL MOVIE AWARDS- AWARD WINNER/BEST TV SERIES, BEST PRODUCER to Alexander Hristiov / BEST TVFX (визуални ефекти) / Monthly Edition - July 2021

BERLIN INTERNATIONAL TV SERIES FESTIVAL – FINALIST / Annual edition

Информация за Madrid Film Award (MFA)

Мадридските филмови награди са едни от най-престижните в Европа. Целта на филмовия фестивал, основан през 2016 година, е да популяризира вълнуващи истории и артистите, които ги разказват. Предоставяйки платформа за изява, наградите в различни категроии са признание за усилията във филмовата индустрия. Членове на журито са признати личности, които принадлежат към мрежа от професионалисти с дългогодишен опит в бранша.

Информация за Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа Юнайтед Груп. Развива се изключително динамично и предлага на клиентите и партньорите си голямо разнообразие от телевизионни канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. Политематичният телевизионен канал NOVA е новатор в програмирането и пионер в налагането на много международни формати у нас. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията. „NOVA подкрепя българските филми“ е дългосрочна стратегия за развитие на качествени филмови продукции на всички платформи – телевизия, кино, интернет.