Актуалната документална поредица „Имало едно време в Лондонград“ ще направи своята премиера в българския телевизионен ефир – от 18 ноември по NOVA NEWS. Зрителите могат да гледат шестте епизода, създадени от номинирания за Оскар режисьор Джед Ротщайн („WeWork: Or the Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn), всяка събота от 15:30 ч. Сериалът проследява реална криминална история - 14 мистериозни смъртни случая в Обединеното кралство, приписвани на Русия и един репортер, който свързва точките, за да разкрие цялата картина.

Разследващият журналист Хайди Блейк получава сигнал за смъртта на британския мултимилионер Скот Йънг. Заедно с екипа си тя разплита хартиена следа, която свързва Скот с прословутия руски олигарх Борис Березовски. Той е открит мъртъв година по-рано след няколко опита за убийство. Оказва се че това съвсем не е първият подобен случай, а е част от сложна мрежа от убийства и измами през последните няколко десетилетия. Базирана на оригинален репортаж от Buzzfeed, документалната поредица проследява разследването, която Хайди и екипът ѝ предприемат, за да свържат 14-те смъртни случая във Великобритания с Владимир Путин и Русия.

Шестте епизода по действителен случай са с участието на многократно награждаваната за своите разследвания Хайди Блейк. Освен успешен журналист, тя е и автор на номинираната за престижните награди „Пулицър“ книга "От Русия с кръв“. Изпълнителен продуцент и продуцент на „Имало едно време в Лондонград“ са Теди Лейфър и Гай Хорлок.

Не пропускайте документалната поредица “Имало едно време в Лондонград” – от 18 ноември (събота) по NOVA NEWS.