Среща със Събков и Трифонова. Любов, море и кулинария.

Мария Лалева – за смелостта да приемем себе си.

В „Хвърчащите хора“ Иво Иванов и проф. Георги Бърдаров. Двама разказвачи на вдъхновяващи истории.

В „Пътят на красотата с Ина“ цената на бързото отслабване и как да запазим младия вид на лицето и кожата си.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова