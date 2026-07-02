Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Среща със Събков и Трифонова. Любов, море и кулинария.
Мария Лалева – за смелостта да приемем себе си.
В „Хвърчащите хора“ Иво Иванов и проф. Георги Бърдаров. Двама разказвачи на вдъхновяващи истории.
В „Пътят на красотата с Ина“ цената на бързото отслабване и как да запазим младия вид на лицето и кожата си.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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