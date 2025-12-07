Клипът е направен в локалното на Околовръстния път на София, в началото на ул. „Атанас Шопов“ (стара ул. „Тодор Недков“). При всеки дъжд това е резултатът. Хората, живеещи във вече построените сгради, сме принудени да живеем като прасета в калта, а когато тя изсъхне, трябва и да я дишаме. След множество сигнали от живущи и преминаващи в този участък, както и от бащата на починалата Сияна, от Столична община се задействаха и измиха участъка на локалното. Само че улицата, от която излизат товарните камиони и бетоновозите към околовръстното, си остава кална и съответно проблемът със замърсяването — нерешен. Под дебелия слой кал по ул. „Атанас Шопов“ (ул. „Тодор Недков“) преди няколко години строителят на първите две сгради се беше погрижил да изгради хубава асфалтова настилка, за да могат жителите да се придвижват адекватно. Но след началото на строежа на много други сгради в района участъкът е заприличал на кален лунен пейзаж.