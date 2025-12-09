"Люлин" не е бунище. Но от 3 месеца така изглежда. Снимките говорят сами – кварталът ни, който беше чист, поддържан и пример за цяла София, в момента прилича на изоставено сметище. Това не е “леко замърсяване”, не е “технически проблем”. Това е пълно безобразие и подигравка с хората, които живеем тук, работим тук, плащаме данъци и отглеждаме деца. И стига толкова. Почистването “за замазване на очите” не върши работа. Искаме реални, драстични мерки – извозване на отпадъците както трябва, ясно разписан план и контрол, а не поредното обещание в празно пространство. Защото ако нещата продължат така, "Люлин" ще си върне контрола сам. И го казвам най-отговорно: Всички люлинчани сме готови на пълен протест. Ще затворим пътя за Калотина, ще спрем тировете, които влизат, и ако трябва – ще занесем нашите боклуци пред онези, които трябва да си свършат работата. Жива верига можем да направим, стига да се чуе най-накрая гласът ни. Това, което се случва, е недопустимо. Три месеца мълчание, три месеца смрад, рискове за здравето и пълна липса на отговорност. "Люлин" заслужава по-добро. И ще го изиска.