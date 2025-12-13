Мая Йорданова
Преди няколко дни, след множество подадени сигнали от жители на района, кметът на града разпореди пътят да бъде почистен от натрупаната кал. На следващия ден на улицата бяха разположени цистерни с вода и вече четвърти ден калните гуми на камионите се измиват на самия изход на улицата. Обръщам се към кмета на София и кмета на район Студентски: Запознати ли сте с това, което се случва във вашия район? Според действащото законодателство измиването на гуми следва да се извършва на изхода на строителния обект, а не в обитавана градска среда. Следва ли да приемем, че всички жители тук живеем в рамките на строителен обект? До кога трябва да търпим подобна липса на контрол и отговорност? Колко още сигнала трябва да подадем, за да бъдат предприети адекватни мерки и да не живеем ежедневно в кал??