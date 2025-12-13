Преди няколко дни, след множество подадени сигнали от жители на района, кметът на града разпореди пътят да бъде почистен от натрупаната кал. На следващия ден на улицата бяха разположени цистерни с вода и вече четвърти ден калните гуми на камионите се измиват на самия изход на улицата. Обръщам се към кмета на София и кмета на район Студентски: Запознати ли сте с това, което се случва във вашия район? Според действащото законодателство измиването на гуми следва да се извършва на изхода на строителния обект, а не в обитавана градска среда. Следва ли да приемем, че всички жители тук живеем в рамките на строителен обект? До кога трябва да търпим подобна липса на контрол и отговорност? Колко още сигнала трябва да подадем, за да бъдат предприети адекватни мерки и да не живеем ежедневно в кал??