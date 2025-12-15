Здравейте, Подавам сигнал за сериозен и постоянен проблем с инфраструктурата на ул. „Жак Фардел“, ж.к. Малинова долина, район „Студентски“, гр. София. От около два месеца, откакто живея на този адрес, улицата е постоянно наводнена и се е образувал голям гьол, който прави преминаването както с автомобили, така и пеша практически невъзможно. Липсва адекватна канализация, вследствие на което водата не се оттича. Проблемът се задълбочава от факта, че съседна улица, която е по-високо разположена и се свързва с ул. „Жак Фардел“, се използва за движение и миене на тежка строителна техника. Калта и водата се свличат надолу и директно наводняват нашата улица. В резултат на това: • се увреждат автомобили; • улицата е непроходима за пешеходци; • съществува реален риск от пътнотранспортни инциденти. Прилагам снимков материал като доказателство за състоянието на улицата. Надявам се институциите да обърнат внимание и да бъдат предприети спешни мерки.