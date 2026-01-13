Здравейте, преди време беше публикувана ул. "Момино венче" в кв. "Драгалевци", София, в която беше поставена голяма палма в огромна дупка. След многократни сигнали до всевъзможни институции, имаше леко подобрение след публикуване на снимки в интернет пространството. Като решението беше просто запълване на съществуващата дупка с чакъл, без асфалт, но не и отстраняването на основния проблем на теча. Към днешна дата теч продължава да има и нито една институция не поема нашите сигнали. В момента температурите са под нулата и тази вода продължава да тече, но и да замръзва. Образувал се е леден път, пързалка с огромни ледени коловози, нови още по-дълбоки дупки и невъзможност за нормално преминаване. Приложила съм клип с обстановката, после ще приложа и клип на закъсал автомобил буквално няколко минути след първия. Само като допълнение насреща на улицата има река, която е с много високо корито. Необходимо ли е някоя кола да полети надолу в пропастта, за да се вземат мерки? На ден по тази улица минават буквално стотици коли, тъй като това е и основният път към частно училище! Наистина е опасно!