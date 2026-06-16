Жители на столичния квартал „Зона Б-5“ сигнализират за сериозен проблем с дим, миризми и мазни частици, които според тях проникват в жилищата им от трафопост.

Сигналът е подаден за обект, разположен в близост до блок 15, вход „А“, на ъгъла на улиците „Партений Нишавски“ и „Българска морава“. По думите на живущите, аспирационната система на обекта е изградена на ниво първи етаж, на около 6 метра от осеметажната жилищна сграда.

Според подателите на сигнала димът и миризмите от дейността на обекта проникват директно в домовете на хората, като в някои случаи дори затворени прозорци не спират навлизането на замърсения въздух.

Те допълват, че са сигнализирали компетентните институции, включително кмета и районната администрация, но към момента не са предприети действия за решаване на проблема.