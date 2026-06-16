Живуща в София алармира за измамно SMS съобщение, изпратено от чуждестранен номер с код +63, в което се твърди, че има неплатена глоба към КАТ и се изисква плащане чрез външен линк.

По думите на подателката на сигнала, съобщението се представя като официално уведомление от КАТ, но след проверка става ясно, че става въпрос за фишинг измама, целяща да подведе получателя да въведе лични данни или да извърши плащане по несъществуващо задължение.

Жената посочва, че не е отворила изпратения линк, а е изтрила и докладвала съобщението.