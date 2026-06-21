Моята новина Градът Начало Моята новина Дупките в София Начало Градът Дупките в София Дупките в София 21 юни 2026 17:34 Обновена в 22:21 Цветан Димитров Диаметъра на дупката е почти колкото шахта, а дълбочината е около 25-30см. Звъняхме преди 4 часа на 112, но все още не е идвал екип. Пълен абсурд. Градът❯ Опасно дърво Жители на „Левски Г“ сигнализират за необслужени зелени площи и висока трева в квартала Жители на „Зона Б-5“ в София сигнализират за силно замърсяване от заведение и задимяване на жилищен блок Жители на столичния квартал „Кръстова вада“ сигнализират за вандализъм и спиране на тока след увреждане на улично осветление Гражданин сигнализира за фалшив SMS от името на КАТ с цел фишинг измама Дълбоки дупки на бул. „Васил Левски“ в Пловдив създават опасност от катастрофи