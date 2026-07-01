Моята новина Градът Начало Моята новина Пороят в София изненада строителство на бъдещата метростанция "Гео Милев" Начало Градът Пороят в София изненада строителство на бъдещата метростанция "Гео Милев" Пороят в София изненада строителство на бъдещата метростанция "Гео Милев" 01 юли 2026 23:19 Обновена в 23:19 Станислав Петров Градът❯ Нова канализация в Перник: Път без шахти и дупки При всеки по-проливен дъжд улици в Плевен се превръщат в езеро „Страх ме е за живота на семейството ми“: Жител на столичния квартал „Хаджи Димитър“ сигнализира за опасно дърво Обилен дъжд в гр. София Жители на Ловеч сигнализират за опасен подлез Българските пътища