Моята новина Градът Начало Моята новина Поредна спирка без сянка в София Начало Градът Поредна спирка без сянка в София Поредна спирка без сянка в София 15 юли 2026 18:07 Обновена в 18:07 Мими Снимката е от 15.06.2026 в 16:50 в град София - на последната спирка на 280 в "Студентски град". Температурата е 35 градуса, няма къде да се скриеш - освен сянката от тоалетните на градския транспорт. Градът❯ Мантинелите в центъра на София Паун албинос на пътя в град Обзор Запазване на 3 безплатни паркоместа с кофи к. с. Равда Ямбол непочистени боклуци Ремонт на мост Опасна шахта