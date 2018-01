Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали иранските демонстранти за това, че са действали срещу „бруталния и корумпиран” ирански режим. Това се случва след дни на безредици, в които бяха убити 21 души, а стотици бяха арестувани, информира "Франс прес", цитирана от БГНЕС.

Разрастват се безредиците в Иран, има още жертви (ВИДЕО)

„Народът на Иран най-после действа срещу бруталния и корумпиран ирански режим”, написа Тръмп в Twitter, ден след като призова за промяна на режима в ислямската република.

Арестуваните в Иран протестиращи може да получат смъртни присъди (ВИДЕО)

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!