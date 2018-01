Доналд Тръмп се подигра със севернокорейския си колега Ким Чен Ун, като заяви, че има по-голям ядрен бутон от неговия.

Лидерът на Северна Корея: На бюрото ми винаги има ядрен бутон

„Севернокорейският лидер Ким Чен Ун каза, че ядреният бутон е постоянно на бюрото му. Информирайте го, че аз също имам ядрен бутон, но той е много по-голям и по-мощен от неговия. И моят Бутон РАБОТИ!", написа американският президент в Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!