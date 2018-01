Сиамският котарак Луис обича да язди понито Комет във фермата на собственичката

си в Девън, Англия, пише „Дейли мейл”, цитиран от БТА.

След езда двамата често търкат муцуните си в конюшнята.

