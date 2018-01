Мъж загина, а жена беше ранена при взрив, избухнал в близост до метростанция "Ворби горд" в Стокхолм в неделя, съобщават БГНЕС и БТА.

Двама души са получили сериозни наранявания, след като 60-годишен мъж вдигнал изоставен предмет. Той, както и 45-годишна жена, която го придружавала, са откарани в болница. По-късно мъжът е починал. Местният вестник "Афтонбладет", цитиран от БТА, пише, че предметът бил ръчна граната, но не се позовава на източник. Полицията отказа да потвърди тази информация.



#UPDATE: 2 people injured after explosion at #Stockholm subway station. Not believed to be terror-related#NEWSTALK1010https://t.co/Ko6awAd3HM pic.twitter.com/ZFqgNyCeKF