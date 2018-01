Зимна буря връхлетя днес обширни райони в Япония и донесе 75 сантиметра сняг на някои места, предаде ДПА, като се позова на метеорологичната служба.

На северния остров Хокайдо заради бурята бяха отменени 149 влакови и осем корабни пътувания. В град Машике бурята беше съпроводена от ветрове със скорост до 124 километра в час, а в някои части на острова падна 35 сантиметра сняг, съобщи в. "Хокайдо шимбун".

In Akita-ken now, this shot earlier as we headed to the hot spring hotel where we’re staying tonight. Which is Goshokuge. https://t.co/O56iA0sZN0 #japan #snow #video #winter #akita #towadahachimantainationalpark #nationalparksjapan pic.twitter.com/V5juRs34fH