Евакуираха посолството на САЩ в столицата на Дания Копенхаген заради открит подозрителен обект.

На място е изпратен специализиран екип за обезвреждане на взривни устройства, съобщава британското издание "Daily Mail". Тече разследване, а районът около посолството е отцепен.

Подозрителният обект е намерен близо до сградата, в която се помещава мисията на САЩ. Все още не е ясно дали той съдържа експлозиви.

