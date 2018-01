Шведският мебелен гигант "Икеа" разпространи рекламна брошура, с която подканва клиентките си да уринират върху нея, за да получат отстъпки, пише в. "Метро".

Сглобяем подслон за бежанци спечели престижна награда за дизайн

Серина Уилямс с емоционална изповед за тежките дни след раждането (СНИМКИ)

Calling all expectant mothers, "urine" for a pleasant surprise when you pee on Ikea’s newest ad—> https://t.co/KIowJ2y0x2 pic.twitter.com/gu7cM8cd4e