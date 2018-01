Кралица Елизабет II се оплака от тежестта на короната във филм на Би Би Си, който ще бъде излъчен в неделя, предадоха „Ройтерс” и БТА. В него тя за първи път говори за коронацията си преди 65 години.

The new TV programme, The Coronation - set to be broadcast on @BBCone this weekend - tells the incredible story of The Crown Jewels and the ancient ceremony for which they are used. pic.twitter.com/VFHiaY25ie