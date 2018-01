Ученически автобус катастрофира в югозападната германска провинция Баден Вюртемберг във вторник сутрин, съобщават световните агенции.

Превозното средство излязло от пътя, блъснало няколко автомобила и се забило в стена на офис сграда в град Ебербах.

При инцидента са ранени най-малко 47 души, 10 от които са в тежко състояние.

