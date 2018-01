Световният номер 3 Григор Димитров се класира за осминафиналите на Откритото първенство на Австралия, след като победи руснака Андрей Рубльов с 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 в мач от третия кръг на турнира.

"Two great tennis players... What can I say?"



[3] @GrigorDimitrov on facing either [17] @NickKyrgios or [15] @Tsonga7 in the 4R 🍿#AusOpen pic.twitter.com/xAcp5k1DlG