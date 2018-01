Григор Димитров играе в момента срещу фаворита на домакините Ник Кириос в мач от осминафиналите на Australian Open.

Най-добрият български тенисист спечели първите два сета след тайбрек със 7:6 точки и загуби третия с 4:6. Победителят от този двубой ще има за съперник на четвъртфиналите Кайл Едмънт.

CLUTCH!@GrigorDimitrov seals yet another tiebreak 7-6(4)!



The bad news for #Kyrgios... the 🇧🇬 has never lost a match after being up two sets to love. His record 37-0 😳#AusOpen pic.twitter.com/ltreniLfy0