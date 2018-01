Фонтани от лава, приличащи на фойерверки, биват изхвърляни на височина до 700 м над Майон, най-активния вулкан на Филипините, съобщи БГНЕС.

Над 40 000 души вече се евакуираха, след като планината започна да бълва пепел и пушек, а учените предупредиха за опасността от възможно мощно изригване, поради което властите призоваха населението да се евакуира.

Майон изхвърли стълб от пепел на височина 5 км, докато в същото време облаци от фини частици донесе мрак през деня в някои райони, съобщиха вулканолозите и местните власти.

