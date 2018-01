Крава избяга от своята ферма в Полша, за да се присъедини към стадо от 50 бизона, известни по тези места като зубри, пишат БТА и агенция Асошиейтед прес.

Кравата беглец, избрала свободата, скитала цели три месеца с дивите си събратя. Тя била забелязана в компанията на бизоните в Беловежката гора в източната част на страната. Стадото си търсело храна.

A domesticated cow in Poland “chose freedom” and ran away to join a herd of bison https://t.co/Da72VSj0gW pic.twitter.com/Fr95cdJVI2