Френските власти евакуираха близо 1 500 парижани от столичния регион Ил дьо Франс заради наводнения, съобщи полицейският префект Мишел Делпюеш.

Заради преливането на река Сена около 1 500 къщи в парижкия регион останаха без електричество. Делпюеш съобщи, че тази сутрин нивото на водата в района на контролната станция близо до моста „Аустерлиц” в югоизточната част на Париж е достигнало 5,8 м.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА ТУК

Според префекта, всички общински и спасителни служби на Париж са мобилизирани за отстраняване на последствията от наводнението.

Paris , Sunday January 28 . River Seine is almost on its highest level. Tonight it will reach its peak. People are curious to observe this phenomenon. Thoughts for those affected. #Seine #CrueSeine #flooding #ParisFlood #Paris pic.twitter.com/1yfs2Z5Kxr — Stanimir Paparizov (@StanPaparizov) January 28, 2018

По последни прогнози на държавната служба за наблюдение на наводненията „Вижикрю" (Vigicrues), пикът на водния стълб се очаква през следващата нощ. Синоптиците смятат, че равнището на водата ще достигне 5,95 м.

Затворени пътища и тунели, след като Сена заля Париж (ГАЛЕРИЯ)

Причина за наводнението станаха силните дъждове в парижкия регион в продължение на повече от седмица. Заради преливането на Сена националното дружество на железниците (SNCF) закри редица подземни спирки на скоростния обществен транспорт RER, включително и в центъра на столицата.

Paris on flooding high alert as swollen River Seine set to rise further https://t.co/aKFQlgHs4i pic.twitter.com/Oh3cIS5V3z — The Telegraph (@Telegraph) January 27, 2018

От миналата неделя навигацията по Сена е преустановена, а достъпът до крайбрежието е затворен.

Нивото на река Сена гони рекордните 6 метра (ВИДЕО+СНИМКИ)

По информация на националната метеорологична служба „Метео-Франс”, предпоследният оранжев код за опасност остава в сила в 12 френски департамента. Според синоптиците, януари 2018 е един от най-дъждовните в историята на метеорологичното наблюдение от 1900-та година насам.

Френските власти евакуираха близо 1 500 парижани от столичния регион Ил дьо Франс заради наводнения, съобщи полицейският префект Мишел Делпюеш.

Заради преливането на река Сена около 1 500 къщи в парижкия регион останаха без електричество. Делпюеш съобщи, че тази сутрин нивото на водата в района на контролната станция близо до моста „Аустерлиц” в югоизточната част на Париж е достигнало 5,8 м.

Според префекта, всички общински и спасителни служби на Париж са мобилизирани за отстраняване на последствията от наводнението.

The second-wettest winter since records began has led to the River #Seine breaking its banks, flooding large swathes of #Paris and its outer suburbs pic.twitter.com/47Ku5Um7l3 — ITV News (@itvnews) January 27, 2018

По последни прогнози на държавната служба за наблюдение на наводненията „Вижикрю" (Vigicrues), пикът на водния стълб се очаква през следващата нощ. Синоптиците смятат, че равнището на водата ще достигне 5,95 м.

Причина за наводнението станаха силните дъждове в парижкия регион в продължение на повече от седмица. Заради преливането на Сена националното дружество на железниците (SNCF) закри редица подземни спирки на скоростния обществен транспорт RER, включително и в центъра на столицата.

От миналата неделя навигацията по Сена е преустановена, а достъпът до крайбрежието е затворен.

По информация на националната метеорологична служба „Метео-Франс”, предпоследният оранжев код за опасност остава в сила в 12 френски департамента. Според синоптиците, януари 2018 е един от най-дъждовните в историята на метеорологичното наблюдение от 1900-та година насам.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.