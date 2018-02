Китайската компания "Чанчун рейлуей" пусна в експлоатация нов безпилотен еднорелсов влак, изготвен от въглеродни влакна, информира ТАСС, цитирана от БТА.

Транспортното средство от ново поколение е способно да издържа на екстремални метеорологични условия, включително и на температури от минус 40 градуса Целзий.

При използването на въглеродни влакна влакът е с 25 процента по-лек от традиционните аналози и пести с 23 процента повече енергия от тях.

