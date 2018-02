Археолози от университета в Копенхаген, Дания, установиха, че племената таино - коренното население на Карибските острови, не са измрели вследствие на колонизацията на европейците, както се смяташе досега, съобщи Лента, като цитира СайънсАлърт.

Племената таино били открити от Христофор Колумб през 1492 г. Смята се, че те измрели в резултат на експанзията на испанските конкистадори през 17-и век, когато започнали да страдат от донесени от чужденците болести и принудителната експлоатация в плантациите, разказва БТА.

He was sent to India not what they called " America", which is the entire continent that was divided. They were searching for gold. That is why he called my ancestors the Arawaks/Tainos, "Indians." pic.twitter.com/RM3SFwzsmS