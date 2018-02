Инцидент в Съединените щати. Мъж умишлено вряза колата си, пълна с туби с бензин, в спешното отделение на болница в щата Кънектикът, след което се самозапали.

Тръмп поиска учителите да бъдат въоръжени

Terrifying moments at a Connecticut hospital after a man crashed his car into the ER and set himself on fire. https://t.co/tj2AQ1VY5W



Authorities say the man, who had a history of violent behavior, is being treated for burn injuries. pic.twitter.com/wF1F2D8NVa