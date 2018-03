Shaggy ще се присъедини към турнето на Sting това лято, което ще посети редица исторически места из цяла Европа.

Shaggy пристига заедно със Sting в Пловдив през юни

На 19 и 20 юни в Пловдив родните фенове ще имат възможността да чуят двамата артисти на живо. Те ще изпълнят парчета от техния предстоящ съвместен албум „44/876”, който излиза на 20 април.

По време на турнето бандите на Shaggy и Sting ще свирят заедно едни от най-големите им хитове като "Every Breath You Take," "Englishman in New York," "Message in a Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" и "Angel.”

Shaggy и Sting първоначално започват да работят заедно по тяхната съвместна нова песен “Don’t Make Me Wait”, посветена на карибското звучене, което е повлияло и на двамата. Впоследствие записват цял албум, изпълнен с мелодичност, страхотно настроение и вдъхновяваща музика.

