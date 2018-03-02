На летище "ЛаГуардия" всички входящи и изходящи полети са анулирани

Над 700 000 абонати в североизточната част на САЩ останаха без ток заради бурята "Райли", информира "Асошиейтед прес", цитирана от БТА. 

Ню Йорк е най-тежко засегнатият щат с 208 000 домакинства и бизнеси без електричество. Около 180 000 са засегнатите абонати в Пенсилвания и 140 000 във Вирджиния, а в Масачузетс броят им е 27 000. 

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ЩЕТИТЕ, КОИТО ПРИЧИНИ БУРЯТА "РАЙЛИ"

Железопътната компания "Амтрак" обяви, че всичките й влакове по Североизточния коридор (Бостън - Провидънс - Ню Йорк - Филаделфия - Балтимор - Вашингтон) "са временно спрени заради редица проблеми, свързани с времето". 

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Близо 2600 полета бяха отменени днес в САЩ заради бурята, съобщи американската компания "FlightAware", която следи движението на въздушния трафик. На летище "ЛаГуардия" всички входящи и изходящи полети са анулирани, докато на летище JFK са били отменени досега 345 полета.  

Заради силния вятър, чиято скорост достига до 112 км/ч, и проливния дъжд авиопревозвачите отмениха полети основно в североизточните щати, по-конкретно в Ню Йорк, Ню Джърси, Масачузетс, Пенсилвания и в столичния окръг Колумбия. 

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