Над 700 000 абонати в североизточната част на САЩ останаха без ток заради бурята "Райли", информира "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Ню Йорк е най-тежко засегнатият щат с 208 000 домакинства и бизнеси без електричество. Около 180 000 са засегнатите абонати в Пенсилвания и 140 000 във Вирджиния, а в Масачузетс броят им е 27 000.

Железопътната компания "Амтрак" обяви, че всичките й влакове по Североизточния коридор (Бостън - Провидънс - Ню Йорк - Филаделфия - Балтимор - Вашингтон) "са временно спрени заради редица проблеми, свързани с времето".

Близо 2600 полета бяха отменени днес в САЩ заради бурята, съобщи американската компания "FlightAware", която следи движението на въздушния трафик. На летище "ЛаГуардия" всички входящи и изходящи полети са анулирани, докато на летище JFK са били отменени досега 345 полета.

