Джина Хаспъл, предложена днес за директор на ЦРУ, ще е първата жена, която поема този пост. Но ролята й на бивш шеф на тайни операции в секретни затвори, където задържаните са били подлагани на мъчения, може да затрудни задачата й да ръководи една от най-големите разузнавателни агенции в света, отбелязват Франс прес и БТА.

Gina Haspel will become the first woman to lead the CIA https://t.co/WzK9TNyNoE pic.twitter.com/JDtQhjHizf