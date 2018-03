Президентът Доналд Тръмп уволни държавния секретар Рекс Тилърсън. На негово място той назначи шефа на ЦРУ Майк Помпео. Новината съобщи в Тwitter самият президент.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!