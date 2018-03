Хиляди американски ученици участваха в национален протест срещу нападенията с огнестрелно оръжие.

“Yeah, I’m voting. I’m 18… politicians have failed us… the gun laws in America are absolutely absurd”: Students in New York City are walking out to protest gun violence one month after the Florida school massacre https://t.co/ZqdW3p0jIm pic.twitter.com/HHXrMFV839

Деца от почти 3000 училища не влязоха в класните стаи. Те останаха отвън в продължение на точно 17 минути - колкото беше броят на убитите в гимназията в Паркланд. Така показаха съпричастност към жертвите.

VIDEO: Activists placed 7000 pairs of empty shoes in front of the US Congress in a protest against the number of children killed in gun violence. The shoes honor the 7000 students who have died in in shootings since the 2012 school shooting at Sandy Hook pic.twitter.com/WTGsfu69nq