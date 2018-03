Фестивалът Hills of Rock 2018 добавя нови 14 имена към второто си издание. Тази година той ще се проведе на 20, 21 и 22 юли на Гребния канал в Пловдив. Американската рок дива Madame Mayhem, шотдландецът Fish, финландската хеви метъл банда Battle Beast, французите Reaven и пънк-рок групата от САЩ Kultur Shock са само част от музикантите на Hills of Rock. Наред с тях ще се присъединят и едни от най-добрите балкански банди – гърците Planet of Zeus и Koza Mostra, хърватите Cold Snap и ABOP, както и словенците Raggalution. От българска страна ще се включат MIRY, Млък!, Милена и „Уикеда”.

Американската певица Madame Mayhem впечатлява със своя ексцентричен стил. Тя превзема музикалната сцена с гръм и трясък. Участва в националните турнета на Doro и Mushroomhead и е работила заедно с големи имена от световната рок сцена.

Шотландският прогресив рок певец Fish става известен като част от британската рок група Marillion. През 1988 г. започва солова кариера, по време на която издава осем студийни албума и четири компилации. Fish има огромна фенска маса, често наричана „рибешки глави“.

Финландската група Battle Beast е сформирана през 2008 г. Музикантите имат четири студийни албума, които оглавяват класациите в родината им. Участвали са в турнета на едни от най-големите имена в рок музиката, като имат множество почитатели по цял свят.

Kultur Shock е американска пънк-рок група, включваща в стила си алтернативни балкански елементи. Бандата има над 20-годишна история.

Френската група Reaven има изключителен стил, съчетаващ елементи от електронната, поп и рок музика. Музикантите са свирили на много фестивали и в клубове във Франция и в цяла Европа.

Рок-метъл бандата Planet of Zeus се сформира през 2000 г. в Гърция. Групата има издадени два албума и е изключително популярна сред гръцките почитатели на рок музиката. Planet of Zeus са свирили на една сцена заедно с Hermano & Brant Bjork, Monster Magnet,Karma to Burn, Eyehategod, Church of Misery.

Гръцката група Koza Mostra е много добре позната на меломаните в цяла Европа. През 2013 г. музикантите представиха Гърция на Евровизия. Стилът на бандата е повлиян от ска, рок и пънк музиката, като съчетава и етно елементи. Първият албум на Koza Mostra става мултиплатитнен в Гърция.

Хърватската метъл група Cold Snap има повече от 330 концерта зад гърба си. Те са издали три албума и имат голям брой почитатели в цяла Европа.

Аудиовизуалната група ABOP е вдъхновена от хаус и техно музиката. ABOP се състои от двама барабанисти, които претворяват по един впечатляващ начин уникалния си стил.

Словенската група Raggalution е създадена през 2011 година. Седемте й членове са силно повлияни от реге музиката. Raggalution имат издадени два албума, в които претворяват традиционното реге и му дават ново звучене.

Билетите за Hills of Rock са на цени както следва:

• двудневен (20 и 21 юли) - 90 лева;

• Iron Maiden - Hills of Rock (22 юли) - 80 лева;

• Hills of Rock + Iron Maiden - комбиниран билет за трите дни (20, 21 и 22 юли) - 140 лева.

