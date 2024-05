57-годишна жена загина днес при свлачище по време на буря в Северна Франция, предаде ДПА. Инцидентът е станал малко след полунощ в град Курмел, североизточно от Париж.

That storm across France isn’t playing around, the intensity of this hail is insane!!! pic.twitter.com/3vgqyL1ZuX

Близък на жената е ранен и откаран в болница, а няколко къщи са с щети от бурята, съобщиха местни власти.

Огромни вълни заляха крайбрежието на Бретан (ВИДЕО)

12 hour animation showing thunderstorms across France growing into an MCS with embedded supercells & very large hail.



This storm system continued north into the south of the UK with further initialisation along the Estuary and through London. CAPE in excess of 1,500J/KG &… pic.twitter.com/O6oVJGe6Lg