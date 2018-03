Германски и израелски самолет се сблъскаха на пистата на летище "Бен Гурион" в Тел Авив в сряда сутрин, съобщава БТА.

При инцидента няма пострадали хора. На машините обаче са нанесени материални щети.

Вързаха българин, буйствал по време на полет

Говорител на Израелската администрация на летищата съобщи, че опашката на самолет на авиокомпания "Германия" (Germania), който трябвало да излети за Берлин, се ударила в опашката на самолет на израелския авиопревозвач "Ел Ал", пътуващ към Рим.

По думите му по-сериозно увреден е германският самолет, но за пасажерите не е имало никаква опасност. Те били прекачени на други машини.

A Germania plane collided with a passenger jet from Israel's El Al airline in Ben Gurion Airport [28 March] #verified pic.twitter.com/SM7MB7hdnc