Най-малко 19 души загинаха снощи при срутване на участък от магистрала в южната китайска провинция Гуандун. Това съобщи Китайската централна телевизия. Осемнадесет превозни средства с общо 49 души, пътуващи в тях, са пропаднали при срутването. Животът на хоспитализираните лица не е в опасност.

