Над 26 000 жители на германския град Падерборн са евакуирани заради обезвреждане на бомба от времето на Втората световна война /1939-1945 г./. Британската бомба с тегло 1,8 тона е открита в двора на къща преди седмица и половина. Тя се е намирала на дълбочина 80 см, по тази причина детонацията може да доведе до големи разрушения, информира ДПА, цитирана от БГНЕС.

Властите обявиха евакуация в радиус от 1,5 км от бомбата. Сред подлежащите на евакуация учреждения са две болници, няколко дома за възрастни хора и университет. Освен това, жителите на отделни райони на историческия център на града също трябва да напуснат своите домове.

