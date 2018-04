22 претъпкани с пътници вагона от влакова композиция, от която се отделил локомотивът, изминали на заден ход 12 километра в Индия, преди да бъдат спрени, оповести индийското министерство на железопътния транспорт, цитирано от "Франс прес" и БТА.

Runaway train without a locomotive & with passengers inside. Happens only in India. https://t.co/t50dPcIrFE