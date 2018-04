Конкурентната фирма на Илън Мъск, компанията "Орбитал АТК", представи новата си ракета "Омега", която е с гражданско и военно предназначение, съобщава сайтът Лайф, цитиран от БТА.

Тя ще обезпечава по-ниски разходи при изстрелването, в сравнение с носителите на конкурентната компания на Мъск - "Спейс Екс". През 2019 година от "Орбитал АТК" планират да завършат пълния цикъл тестове, а през 2021 конструкторите възнамеряват да пуснат новата ракета-носител в експлоатация.

-#OmegaRocket is a three-stage rocket with the option to add up to 6 strap-on boosters – 1st and 2nd stage are solid propellant motors & 3rd stage is cryogenic powered by @AerojetRdyne RL10C pic.twitter.com/qo8AJbe1Vf