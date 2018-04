Пожар избухна в небостъргач в Дубай, от чийто покрив се отделя гъст дим, а намиращите се в сградата хора избягаха на улицата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пожар избухна в една от най-високите жилищни сгради в света (ВИДЕО)

Пожарът бушува в кулата Алмас. На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Според правителствената пресслужба става дума за малък пожар.

Almas Tower on fire in #Dubai pic.twitter.com/oouMRRzvZY

"Всички служители и посетители са евакуирани. Няма сведения за пострадали", написа пресслужбата в Тwitter.

По-късно огънят бе овладян. Местните власти съобщават, че няма пострадали. От гражданска защита изпратиха дрон, за да огледат щетите.

Миналата година Дубай прие нови правила за противопожарна безопасност с изискване леснозапалимите странични облицовки по сградите да се заменят с по-огнеупорно покритие.

Властите установиха, че в Обединените арабски емирства има най-малко 30 000 сгради с облицовки, които според експерти ускоряват бързото разпространяване на пожари.

Fire at Almas Tower in JLT doused off, no injuries reported, said Dubai Civil Defence https://t.co/w2ZYo5FK0Z pic.twitter.com/Q3APRSHlht