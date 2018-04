Почитателите на британското кралско семейство отдавна са открили много прилики между стила на херцогиня Катрин и нейната покойна свекърва принцеса Даяна, пише Dariknews.bg .

Този път направи впечатление изборът на Кейт за рокля, с която да се яви пред обществеността за изписването на третото си дете.

Дрехата бе в ярко червено, а единственият акцент е бялата якичка. С подобна рокля в същия стил е избрала и принцеса Даяна през 1984 г. на изписването на новородения принц Хари.

Вижте още няколко снимки, в които светските наблюдатели откриват прилика в стила на принцеса Даяна и херцогиня Катрин.

These photos of Kate Middleton looking exactly like Princess Diana are so perfect https://t.co/fCdHlKwPty pic.twitter.com/HAEscJuUJu

My favorite royals are Diana and Kate ❤️ I'm also fond of other royals but these two ladies have a special place in my heart. What about you? What royals are your favorites? 👑 #duchessofcambridge #princessdiana pic.twitter.com/wJRqoGo580