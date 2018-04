Около 200 мигранти от Централна Америка се струпаха на границата между САЩ и Мексико с искане за убежище, отправяйки предизвикателство към имиграционната политика на президента Тръмп, предадоха агенциите, цитирани от БТА.

Мигрантите, които пристигнаха със специално организирана колона автобуси, достигнаха границата вчера на най-натоварения граничен пункт между САЩ и Мексико, "Сан Исидро" при Сан Диего. Самите участници в акцията са тръгнали преди месеци. Според организаторите много от хората пътуват с децата си и мнозина от тях бягат от насилие в родните си страни.

Преди да пристигнат мигрантите, граничните власти в САЩ обявиха, че "Сан Исидро" няма да може да обработи веднага молбите за убежище на мигрантите, защото пунктът можел да обработва само около 300 души едновременно. Една от целите на акцията е американските власти да бъдат принудени просто да обявят, че пунктът е претоварен и не може да се справи.

BREAKING VIDEO: Asylum seekers are now at the border between US and Mexico. pic.twitter.com/wFkzTEDdDK

Първите автобуси с хора пристигнаха в сборния пункт Тихуана още във вторник. Десетки симпатизиращи им мексиканци и американци се струпаха по огражденията между двете граници. Някои демонстративно се катереха по високата ограда, символ на непреодолимата за нелегалните имигранти стена - един от главните проекти на Тръмп.

Колоната е замислена и като хуманитарна акция, защото организаторите целят да привлекат вниманието към жителите на бедните страни от Централна Америка. Според правозащитни организации ежегодно десетки хиляди се опитват да отидат в САЩ през Мексико. Нерядко по пътя те стават жертви на престъпни групировки или търговци на хора.

През последните няколко години бяха организирани няколко такива колони. Сегашната обаче привлече вниманието заради съобщение в Twitter на Тръмп от 23 април, че той лично е наредил на министерството на вътрешната сигурност на САЩ да не я допуска на американска територия. Президентът също така предупреди Мексико, че може да направи борбата на мексиканските власти с незаконната имиграция условие за сключването на ново споразумение за северноамериканска зона за свободна търговия (новия вариант на споразумението НАФТА).

Migrants from Central America have been seen climbing the border fence between Mexico and America, in an attempt to gain refugee status in the US. #7News pic.twitter.com/4xFmTOQLN3