Британската гранична полиция задържа на лондонското Летище Хийтроу 50 крокодила, нелегално внесени във Великобритания, съобщава вестник „Ивнинг Стандарт“, цитиран от БГНЕС.

Нилски крокодил се появи в мазето на панелка в Петербург (СНИМКА)

Влечугите са пристигнали във Великобритания от Малайзия и е трябвало да бъдат доставени във ферма за отглеждане и производство на храна. Но при превоза са нарушени правилата за транспортиране – в пет от контейнерите, всеки от който е бил предназначен за превозването на 4 крокодила, са бил натъпкани 50 от рептилиите. При нарушение на правилата за транспортиране, разрешението за внос се смята за недействително.

Border force at Heathrow seize 50 crocodiles on their way to UK farm https://t.co/deJOqYOjxC pic.twitter.com/zsVlq9q4Bl