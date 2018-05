Американският кинорежисьор Мартин Скорсезе и австралийската актриса Кейт Бланшет, която е тазгодишният председател на журито, обявиха 71-ия фестивал в Кан за открит, предаде Франс прес.

Това е първото издание на форума след избухването на скандала с американския продуцент Харви Уайнстийн.

"Споделяме страстта си към киното, всички сме тук, за да честваме седмото изкуство", обяви създателят на "Шофьор на такси", който заедно с Кейт Бланшет утре ще открие официално 12-дневния фестивал на киното.

The red carpet of the 71st Festival de Cannes' Opening Ceremony and TODOS LO SABEN (EVERYBODY KNOWS) by ASGHAR FARHADI! ✨#Cannes2018 #Competition pic.twitter.com/jgetgJKQSS